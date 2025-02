Lamine Yamal está descontente com a arbitragem no futebol espanhol. Afinal, no jogo entre Las Palmas x Barcelona, que ocorreu no último sábado (22), o jogador levou um pisão de um adversário e postou o resultado do lance nas redes sociais, com um vídeo em que mostra sua meia encharcada de sangue. No entanto, o árbitro não marcou falta.

O lance ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo, quando Álex Muñoz e Essugo impediram a progressão de Yamal, que ficou caído no chão. No entanto, Adrian Cordero Vega, que apitou o prélio, não marcou falta e mandou o jogo seguir.

Dessa maneira, o jovem atacante do Barcelona publicou a foto em suas redes sociais, mostrando a mesma cheia de sangue. Para completar, escreveu, de forma irônica, a frase “não é falta”.

Apesar do problema com sua joia, o Barcelona conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Las Palmas, com gols de Dani Olmo e Ferran Torres. Dessa maneira, manteve a liderança de La Liga, agora com 54 pontos.

Os catalães voltam a campo nesta terça-feira (25), quando enfrentam o Atlético de Madrid no primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei. O duelo está marcado para as 17h30 (de Brasília).

