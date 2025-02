Caixinha deve escalar Santos com força máxima na última rodada; veja motivos

O Santos chega à última rodada do Campeonato Paulista ainda sem ter conseguido a classificação para as quartas de final. Neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), o Peixe encara a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, e deve ter força máxima no confronto.

Afinal, apesar da liderança do Grupo B, o técnico Pedro Caixinha não quer correr riscos de uma eliminação precoce na competição. E, assim, somar o máximo de pontos possíveis para garantir a classificação e a ponta da chave, que garante a vantagem de atuar a próxima fase dentro da Vila Belmiro.

Para o confronto, o Santos não poderá contar com o goleiro Gabriel Brazão. O jogador apresentou um quadro de lombalgia e será preservado pela comissão técnica.

A vitória coloca o Peixe com 18 pontos, na liderança da chave. De quebra, pode ser suficiente para ultrapassar dois rivais na classificação geral. Dependendo dos resultados, o clube pode superar São Paulo e Mirassol e terminar a fase de grupos com a quinta melhor campanha. Dessa maneira, poderia ajudar a ter o mando de campo em outras fases da competição.

Caixinha quer aumentar o moral do Santos

Por outro lado, Pedro Caixinha também quer aumentar o moral do time. O Santos venceu pela primeira vez no ano duas partidas consecutivas e pode emplacar o terceiro triunfo seguido. Para o comandante, este fator é importante, principalmente após um início de temporada de altos e baixos.

“Se tem a classificação garantida, quero mais. Se posso terminar, e quero terminar com 18 pontos, não quero terminar com 15 ou 16. Isso é muito claro. E ter um ciclo de vitórias é totalmente diferente, para enfrentar o que vem pela frente, é totalmente diferente de não ter”, disse o treinador, que prosseguiu:

“Minha filosofia é jogo a jogo. Não posso pensar nas quartas de final se não estou classificado. Nós fizemos nosso trabalho, dependemos de nós, e isso é importante. Dependemos do nosso processo e ele está mais próximo de nos levar à obtenção de uma vitória. E é isso que queremos”.

Por fim, a Inter de Limeira corre sério risco de rebaixamento, afinal é a única equipe que ainda não venceu na competição e está na lanterna. Assim, de acordo com Caixinha, é mais um risco que o confronto traz.

“Não será jogo fácil em Limeira. Tive como referência o jogo deles contra o Palmeiras. Eu analisei. Eles perderam por 3 a 0, mas o time é intenso e que vende muito caro o jogo. Temos que ser sérios. Não podemos permitir neste momento, pela irregularidade por conta de várias razões, agora ter um tropeço. Falo de tropeçar em termos de atitude competitiva e processo de jogo. Isso é que coisa que não podemos permitir”.

