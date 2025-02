Newcastle vence Nottingham Forest com show no primeiro tempo e susto no segundo

Em uma partida repleta de alternativas, o Newcastle derrotou o Nottingham Forest por 4 a 3, neste domingo (23), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resuldado, a equipe da região da Nortumbria encerrou a rodada na quinta posição na tabela, com 44 pontos. O Forest, todavia, tem 47, mas pode cair de terceiro para quarto, a depender do resultado de Manchester City x Liverpool. Os gols dos anfitriões foram de Miley, Murphy, Isak (2), enquanto Hudson-Odoi, Milenkovic e Yates anotaram para o adversário.

O próximo desafio do Newcastle é ninguém menos que o líder Liverpool, em Anfield, quarta-feira (26). O Forest recebe o Arsenal, na mesma data e pela mesma competição.

Susto e virada incontestável

Com apenas cinco minutos de jogo, Hudson-Odoi arriscou de fora da área e abriu o placar para o Forest. O que se viu a partir daí foi inegavelmente um poder de reação impressionante dos anfitriões. Menos de meia hora depois, o placar apontava 4 a 1 para o Newcastle.

A história da virada – e da goleada – não tardaram a começar. O empate veio aos 22, com Miley completando cruzamento da esquerda. Três minutos depois, de coxa direita, Murphy virou o jogo. Aos 33 e 34, Isak, de pênalti e em seguida….selaram o placar do primeiro tempo diante de um adversário desnorteado em campo.

Segundo Tempo

Disputada em ritmo consideravelmente mais lento em relação à primeira, a segunda etapa, ainda assim, não deixou a desejar. Confortável no placar, o Newcastle, em resumo, relaxou e permitiu ao Forest ensaiar uma reação. Aos 18 minutos, Milenkovic, após cobrança do escanteio, reduziu o prejuízo dos visitantes. No último minuto do tempo regulamentar, Yates fez o terceiro e, em suma, deu ares dramáticos aos acréscimos.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (21/2)

Leicester 0x4 Brentford

Sábado (22)

Everton 2×2 Manchester United

Bournemouth 0 x 1 Wolverhampton

Arsenal 0 x 1 West Ham

Fulham 0 x 2 Crystal Palace

Ipswich 1 x 4 Tottenham

Southampton 0 x 4 Brighton

Aston Villa 2 x 1 Chelsea

Domingo (23)

Newcastle 4×3 Nottingham Forest

Manchester City x Liverpool – 13h30

