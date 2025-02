Auxiliar do Mirassol era o técnico do clube no 6 a 2 histórico sobre o Palmeiras

O auxiliar técnico Ivan Baitello será o treinador do Mirassol no duelo contra o Palmeiras, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Ele assumirá o comando da equipe de forma interina, uma vez que Eduardo Barroca foi demitido na última sexta-feira. O confronto acontecerá neste domingo, às 18h30, no estádio Maião.

Curiosamente, Baitello reencontrará um adversário que lhe traz boas lembranças. Afinal, foi sob sua liderança que o Leão aplicou uma goleada histórica de 6 a 2 sobre o Verdão no Paulistão de 2013. O jogo ocorreu justamente no mesmo estádio onde acontecerá a partida deste fim de semana. No entanto, apesar desse resultado expressivo na época, o Mirassol acabou rebaixado à Série A2 naquela temporada, retornando à elite do futebol paulista apenas três anos depois.

Além de sua função como auxiliar, Ivan também atua como superintendente de futebol do clube e faz parte da comissão técnica desde 2015. Além disso, ele é o responsável pelo treinamento de bolas paradas da equipe, desempenhando um papel fundamental na estratégia do time.

O Mirassol chega para este confronto após uma derrota por 3 a 0 diante do Bragantino, na última quinta-feira. Embora tenha começado muito bem no Campeonato Paulista, o time sofreu uma queda de rendimento e já acumula cinco partidas sem vencer, sendo quatro derrotas e apenas um empate.

Mesmo com essa fase negativa, o Leão garantiu sua classificação para a próxima fase do torneio. Atualmente, ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 16 pontos. Assim, já tem seu destino definido nas quartas de final, quando enfrentará o Corinthians, na Neo Química Arena, durante o fim de semana de carnaval.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.