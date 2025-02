Vini Jr. marca, Real Madrid vence o Girona e volta à vice-liderança do Espanhol

O Real Madrid conquistou importante vitória neste domingo (23), pela 25ª rodada de LaLiga. No Santiago Bernabéu, a equipe bateu o Girona por 2 a 0, com bonitos gols de Modric e Vini Jr.

O resultado recoloca a equipe da capital espanhola na segunda colocação, empatada com o Barcelona com 54 pontos. Contudo, perde nos critérios de desempate. O Girona se mantém em 12º, com 31, podendo cair mais na tabela de classificação.

A equipe merengue volta a campo na próxima quarta-feira (26), quando enfrenta a Real Sociedad, fora de casa, pela semifinal da Copa do Rei. Pelo Espanhol, as duas equipes jogam no sábado (2). Enquanto o Real visita o Betis, o Girona recebe na Catalunha o Celta de Vigo.

Carlo Ancelotti colocou Brahim Díaz como titular no meio de campo na vaga de Bellingham, suspenso. Valverde foi poupado, com Lucas Vázquez retornando à lateral. O Real foi superior no primeiro tempo, com mais posse de bola e finalizações. Contudo, o Girona também ameaçou a defesa merengue.

Real Madrid abre o placar com Modric

O início foi lá e cá, com Courtois parando finalização de Arnau e Gazzaniga impedindo gol de Mbappé. Vini Jr. também foi perigoso em cabeçada. No entanto, uma grande defesa do goleiro do Real em lance com Van de Beek acendeu os madridistas. Em seguida, o atacante francês quase fez o Santiago Bernabéu explodir em jogada do brasileiro. Contudo, o estádio veio abaixo com o ídolo Modric, que aproveitou rebote de fora da área para fazer um golaço: 1 a 0.

No segundo tempo, os dois times mantiveram a mesma postura, com o Girona tentando surpreender os Merengues em algumas investidas ao ataque. Logo aos 12, Vini Jr. mandou uma bola no travessão. No entanto, o brasileiro teria melhor sorte na reta final da partida. Em linda jogada de Mbappé, o camisa 7 recebeu na área e deu um toque sutil para marcar o segundo.

Já nos acréscimos, Endrick entrou no lugar de Vini Jr., que saiu ovacionado pela torcida presente no Santiago Bernabéu.

