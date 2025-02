São Paulo encaminha renovação de contrato com joia

O São Paulo está próximo de renovar o contrato com o meio-campista Matheus Alves. Na última sexta-feira, membros do departamento de futebol estiveram reunidos com o agente Giuliano Bertolucci e avançaram nas tratativas para estender o vínculo do jogador, campeão da Copinha.

Matheus Alves tem contrato com o São Paulo até o dia 1° de janeiro de 2026. O curto período de duração exige do clube uma rápida definição para não perder o atleta. Isso porque o atleta poderá assinar um pré-contrato em junho deste ano e sair do Tricolor Paulista de graça.

O jogador chegou ao São Paulo aos 11 anos e sempre se destacou nas categorias de base. Ele foi um dos destaques da equipe campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta temporada. Após a competição, ele foi promovido para a equipe principal, atuou por 30 minutos no empate sem gols contra o Botafogo-SP e foi titular na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Assim, ele convive com a expectativa de ganhar mais minutos e provar para Luis Zubeldía que pode ganhar mais minutos. Contudo, a tendência é que ele retorne ao Sub-20 após o Campeonato Paulista. A única certeza é que o São Paulo deseja ter uma vida longa com o atleta no CT da Barra Funda.

