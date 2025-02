Sporting sofre gol no fim, empata com AVS e divide liderança do Português

Em jogo com final dramático, o Sporting sofreu um gol nos acréscimos e ficou no empate por 2 a 2 com o AVS neste domingo (23), pela 23ª rodada do Campeonato Português. Gustavo Mendonça, com um belo gol de fora da área aos 51 minutos, definiu o placar no Estádio do CD das Aves, em Vila das Aves.

Ousmane Diomande foi do céu ao inferno na partida. Primeiro, aos oito minutos de jogo, marcou anotou o primeiro gol após assistência de Francisco Trincão. Gyokeres voltou a balançar a rede após um mês de jejum, ampliando aos 33′ para os Leões. Mas o costamarfinense, autor do gol que abriu o placar, cometeu pênalti convertido por Zé Luís já na etapa final, aos 26 minutos. E pouco depois, aos 33′, foi expulso e deixou sua equipe com menos um jogador até o fim.

Com o resultado, os Leões chegam aos mesmos 53 pontos do Benfica e dividem a liderança da competição com o arquirrival de Lisboa. Já o AVS arranca um ponto valioso na luta contra o rebaixamento. Em 16º na tabela, aparece com 20 somados, quatro a mais do que o Farense, penúltimo colocado da Primeira Liga.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (21/2)

Braga 1×0 Nacional

Sábado (22)

Casa Pia 1×0 Gil Vicente

Benfica 3×0 Boavista

Estoril 2×1 Rio Ave

Domingo (23)

Estrela Amadora 0x0 Santa Clara

Arouca 2×2 Farense

AVS 2×2 Sporting

Famalicão x Moreirense – 17h30

Segunda-feira (24)

Porto x Vitória Guimarães

