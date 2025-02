Messi sai ‘pistola’ em estreia da Inter Miami na MLS

O atacante Messi deu duas assistências, sendo uma no último grande ato do jogo, e o Inter Miami empatou em casa com o New York City, no último sábado (22). Até aí, tudo normal, tudo dentro da realidade do atacante e da MLS. Entretanto, o camisa 10 “pistolou” após o apito final, quando recebeu um cartão amarelo por reclamação.

Messi passou a partida reclamando de faltas, em especial de uma do sérvio Tanasijevic em Luis Suárez, pedindo a expulsão do defensor do New York City. Ao final do duelo, o argentino dirigiu-se ao árbitro Alexis Da Silva e o chamou de “cagão”. Aliás, as imagens do astro “pistola” com a arbitragem circulam na internet.

Messi teve mais uma grande exibição. Dessa forma, logo aos 4, ele invadiu a área e tocou na medida para o também argentino Aviles abrir o placar praticamente da marca do pênalti. Pouco depois, Aviles apareceu novamente, agora sendo expulso por falta na entrada da área.

Messi al arbitro : “Sos un CAGON, y puto Cagón de mierda, alla no pitaste el penal, me vas a sacar tarjeta Cagón”pic.twitter.com/F5TpqxBvN3 — Arielipillo (@arielipillo) February 23, 2025

Após jogada ensaiada na cobrança, Ilenic empatou. Os visitantes desempataram aos 10, com Afonso Martínez. Messi, em cobrança de falta, e também com bons passes, buscou a igualdade em vários momentos. Assim, aos 55, ele encontou Telasco Segóvia, que fez 2 a 2 e deu números finais.

O duelo valeu pela 1ª rodada da MLS de 2025. O Inter Miami não é o atual campeão, mas conquistou o prêmio simbólico de melhor time da fase regular do torneio, ou seja, antes do mata-mata. Messi, inclusive, atua ao lado de velhos companheiros dos tempos de Barcelona como Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez e Mascherano (o técnico).

