Italiano: Juve engata quatro vitórias e volta a sonha com a taça

Fora de casa, a Juventus aplicou 1 a 0 no Cagliari, neste domingo (23), em partida da 26ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante Vlahovic marcou o gol do triunfo logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Dessa forma, a Juve deu uma rápida resposta após ser eliminada na Champions League para o PSV.

Por outro lado, a Juventus voltou para casa lamentando uma possível lesão no volante brasileiro Douglas Luiz. Ele entrou no segundo tempo, substituindo Koopmeneirs. Entretanto, precisou deixar o gramado 20 minutos depois, dando lugar a Mbangula. Outro brasileiro, o zagueiro Bremer segue no DM em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo.

Com o resultado, a Velha Senhora alcançou a quarta vitória seguida na competição (antes, venceu Empoli, Como e Internazionale). Assim, a Juve voltou a sonhar com o título do Italiano e encontra-se em quarto lugar, com 49 pontos, a oito da líder Inter de Milão. Entre os rivais, aparecem ainda Napoli (56) e Atalanta (54).

A Juventus dominou o primeiro tempo e só não fez mais gols muito por conta das ótimas intervenções do goleiro Caprile. Na segunda etapa, a Velha Senhora também teve boas chances, sobretudo com Vlahovic. Entretanto, o Cagliari cresceu na reta final e quase chegou ao empate.

A Juventus volta a campo agora na próxima quarta-feira (26) quando recebe o Empoli pelas quartas de final da Copa Itália, em jogo único. O próximo compromisso pelo Scudetto, por sua vez, é diante do Verona, também em Turim, na segunda-feira de Carnaval (3/3), às 16h45. O Cagliari visitará o Bologna no domingo (2), às 11h.

