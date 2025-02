Palmeiras faz sua parte contra Mirassol, conta com tropeço da Ponte e vai ao mata-mata do Paulistão

Atual tricampeão paulista, o Palmeiras segue vivo no sonho pelo quarto título consecutivo estadual. Na noite deste domingo (23), o time derrotou por 3 a 2 o Mirassol pela última rodada do Paulistão. Flaco López, Raphael Veiga e Allan anotaram os gols do triunfo alviverde, com Iury Castilho e Léo Gamalho descontando no estádio Maião, em Mirassol. Além de fazer a sua parte, o Verdão contou com o tropeço da Ponte Preta diante do Bragantino.

Desse modo, o time comandado por Abel Ferreira encerra o Grupo D na segunda posição, com 23 pontos, apenas atrás do São Bernardo. O Mirassol, por outro lado, já estava garantido na próxima fase do Estadual como segundo colocado do Grupo A, e vai encarar o Corinthians na próxima fase.

O jogo

O Palmeiras fez uma fraca primeira etapa, mesmo dependendo apenas de si para obter a classificação ao mata-mata, já que a Ponte perdia para o Bragantino em Campinas. Embora tenha apresentado um festival de erros, o time alviverde largou em vantagem no placar com um gol de Flaco López aos 33′, pegando rebote em chute de Alex Muralha em chute de Estêvão.

O Mirassol, aliás, desperdiçou algumas chances e estava melhor no momento do gol do argentino. Dez minutos depois, porém, os anfitriões deixaram tudo igual quando Iury Castilho driblou Vanderlan, tabelou com Lucas Ramon e finalizou sem chances de defesa para Weverton. O goleiro, até então, fechava a meta. Nos acréscimos, Chico Kim aproveitou falha de Facundo Torres, arriscou da intermediária e carimbou o travessão palmeirense.

Logo no minuto inicial do segundo tempo, o Palmeiras teve escanteio a favor. Estêvão cobrou, Daniel Borges tentou afastar, mas deixou para Veiga pegar de primeira para devolver av vantagem aos visitantes, que tiveram uma boa chance na bola parada para ampliar. Depois disso, o que se viu após a saída de Estêvão foi um time que deixou de segurar a bola na frente e chamou o adversário para o seu campo. O castigo veio com um gol de Léo Gamalho, aos 34′.

Mas quando tudo parecia que o Verdão não teria forças para buscar pela terceira vez uma vantagem no placar, brilhou a estrela do garoto Allan. Aos 41,’ Luighi tocou para Vanderlan, que fez cruzamento perfeito para Allan levar a melhor de cabeça sobre a zaga e recolocar o time na frente: 3 a 2. Com o cansaço dos donos da casa, os palmeirenses administraram a vantagem até o apito final.

MIRASSOL 2×3 PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 11ª rodada

Data: 23/2/2025 (domingo)

Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)

Público e Renda: 8.428 presentes / R$ 759.200,00

Gols: Flaco López, 33’/1ºT (0-1), Iury Castilho, 43’/1ºT (1-1); Veiga, 1’/2ºT (1-2); Léo Gamalho, 34’/2ºT (2-2); Allan, 41’/2ºT (2-3)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Daniel Borges; Roni, José Aldo (Clayson, 21’/2ºT), Danielzinho e Gabriel; Chico Kim (Léo Gamalho, 32’/2ºT) Negueba (Roni, 43’/2ºT) e Iury Castilho (Davó, 20’/2ºT). Técnico: Márcio Zanardi

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Naves, Benedetti e Vanderlan; Emiliano Martínez (Luighi, 38’/2ºT), Richard Ríos (Aníbal Moreno, 20’/2ºT) e Raphael Veiga; Facundo Torres (Allan, 20’/2ºT), Estêvão (Mayke, 20’/2ºT) e Flaco López (Thalys, 28’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões Amarelos: Alex Muralha (MIR); Ríos, Lucas Ramon (PAL)