Alexandre Mattos responde às críticas de torcedores do Cruzeiro no Instagram

O Cruzeiro foi eliminado pelo América após um empate de 1 a 1 no tempo normal e derrota por 4 a 2 nos pênaltis. A partida ocorreu no Independência, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado (22). Com essa eliminação, a Raposa completa mais um ano sem conquistar o título estadual, sendo o último em 2019. Em 2025, no entanto, a esperança estava alta, afinal, a nova diretoria da SAF fez grandes investimentos, contratando atletas de peso no mercado, como Gabigol, Dudu e Fabrício Bruno, por exemplo. As críticas direcionadas a todos dentro da Raposa surgiram, e o CEO, Alexandre Mattos, não se esquivou delas.

O dirigente usou o Instagram para responder às críticas dos torcedores. Após uma postagem do perfil Raposa Mil Grau, Mattos garantiu que é preciso trabalhar mais, mas fez um pedido especial aos fãs do time.

“Tem razão em criticar e cobrar… estamos todos devendo e muito… só peço para retirarem o Pedrinho disso… ele dá todas as condições e merece muito mais de todos… assumo a minha responsabilidade… conheço bem o clube, sei do sentimento de vocês e do que precisamos alcançar… compartilho do mesmo sentimento… desculpem… agora é hora de fechar a boca e trabalhar mais e melhor. Deus abençoe sempre”, escreveu Alexandre Mattos.

O executivo do Cruzeiro tem sido o principal alvo da torcida, principalmente pelos últimos resultados. Isso acontece porque consideram o elenco montado caro, enquanto o futebol apresentado fica aquém das expectativas.

Cruzeiro no Mineiro

O desempenho da Raposa no Campeonato Mineiro tem decepcionado nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, o time celeste ficou em quinto lugar, em 2021 na quarta colocação. Já em 2022, foi vice-campeão. Em 2023, conseguiu a quarta posição, e em 2024, novamente terminou como vice.

Para agravar a situação celeste, desde 2020 o Atlético, maior rival, tem dominado o Estado e conquistado todas as taças estaduais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.