Neymar explica golaço, cutuca sintético e mira retorno a Seleção: ‘Se tiver oportunidade’

O Santos bateu a Inter de Limeira por 3 a 0 neste domingo (23/02), no Major Levy Sobrinho, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Peixe garantiu vaga no mata-mata do Estadual. Contudo, a classificação ficou de lado, após uma atuação de gala de Neymar.

Afinal, o camisa 10 do Santos distribuiu duas assistências para Tiquinho Soares e fez um gol antológico olímpico, tudo isso no primeiro tempo. O golaço ainda ficou marcado pelas provocações da torcida da Inter de Limeira antes do tento. Após a partida, o astro brincou sobre os provocadores, elogiou a evolução da equipe na competição e comentou sobre o gramado do Major Levy Sobrinho.

“Foram duas vezes. Fui bater escanteio, eles provocaram. Pedi para cantar mais alto e dei assistência. Fui lá e eles falaram de novo. Mas pensei, agora quem vai fazer sou eu (risos)”, disse Neymar, que prosseguiu.

“Estamos felizes com o momento. Nosso time vem jogando cada vez melhor. Conseguimos fazer gols de bola parada, mas a luz e o campo dificultaram bastante. Queremos que o gramado seja bom. Os de condição natural são mais favoráveis para o jogador. Na Série A teria que ser obrigação um campo bom. Para um futebol de qualidade, competitivo. Mas tinha que ser uma obrigação da CBF junto com a Fifa, um campo de boa qualidade para jogar. Irá ajudar o futebol brasileiro”. completou o atacante.

Neymar já mira retorno a Seleção

Por fim, o craque do Santos comentou que ainda vem buscando ritmo, mas também revelou a ansiedade de voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira.

“Estou indo jogo a jogo, me preparando, me sentindo cada vez melhor. Obviamente não voltarei a ter 19 anos, que saudade sinto! A vontade do jogador é defender seu país, para mim sempre foi uma honra, sempre me doei ao máximo. Gosto de representar o Brasil e o povo brasileiro. Se tiver oportunidade ficarei muito feliz’, finalizou.

