Ramón explica escolha por Corinthians com time reserva

O Corinthians jogou com time reserva e ficou no empate em 2 a 2 com o Guarani, neste domingo (23), na Neo Química Arena. Após a partida, o técnico Ramón Díaz explicou o porquê da escolha. É verdade que o Timão já estava classificado, mas ainda não havia assegurado o primeiro lugar geral. O argentino explica que preservou o elenco de olho na segunda partida contra o Universidad Central (VEN), nesta quarta-feira (26), em São Paulo, pela volta da primeira fase da Libertadores. Na ida, 1 a 1.

“Temos uma final na quarta-feira, não poderíamos passar da minutagem, pensamos em 30 ou 40 minutos para cada um deles. Foi por isso. Paulistão é muito difícil, são times apertados. Sabemos que teríamos muitas dificuldades, torcar o time constantemente é difícil. Sabíamos que era difícil, mas não que era tanto”, comentou Ramón Díaz.

Assim, como era de se esperar, o Corinthians encontrou dificuldades para superar o Guarani. O Timão abriu o placar com Romero, mas cedeu a virada. Entretanto, o atacante paraguaio marcou mais uma vez, assegurando o 2 a 2 na Neo Química Arena. O adversário das quartas de final, ainda sem data definida, será o Mirassol.

“Paulistão é muito difícil, são times apertados. Sabemos que teríamos muitas dificuldades, trocar o time constantemente é difícil. Sabíamos que era difícil, mas não que era tanto. Partida difícil, sabíamos que seria duro “, concluiu Ramón.

