Mano reconhece atuação ruim do Fluminense, mas critica foco em ‘problemas que o time não tem’

O Fluminense cumpriu seu objetivo e está nas semifinais do Campeonato Carioca. Nada mais que isso. A vitória por 3 a 2 sobre o rebaixado Bangu passou longe de ser convincente e, não à toa, o apito final marcou um clima de protesto ao invés de festivo no Maracanã. Uma manifestação legítima na visão de Mano Menezes, um dos mais vaiados pelos torcedores, mas que não pode ser usada de recorte para colocar situações inexistentes em xeque.

“Já fizemos jogos melhores. Já. Mas a gente não pode pegar um jogo que não fizemos bem para querer classificar a equipe com problemas que ela não tem. Ela tem problemas, como todos têm no Campeonato, mas atingiu seu objetivo. Hoje não fez um jogo tão bom. Tenho certeza que depois de atingir o objetivo, as circunstâncias favorecerão que os jogos sejam melhores”, avaliou Mano.

A vitória, com festival de gol contra, deixou o Fluminense na terceira colocação da Taça Guanabara, com 17 pontos – mesma pontuação do Vasco. Nesse cenário, a equipe de Mano Menezes encara o Volta Redonda em jogos de ida e volta das semifinais, ainda sem datas definidas. Flamengo e Vasco se enfrentam na outra chave.

Críticas de Jhon Arias

Ídolo tricolor, o colombiano Jhon Arias compartilhou da mesma insatisfação dos torcedores com a atuação da equipe neste domingo, 23. Ou ao menos no recorte da primeira etapa. Isso porque, na contramão do técnico, o atacante não poupou críticas à postura do time diante do Bangu e não aliviou para ninguém.

“Tudo [que falta para o Flu]. Nós fizemos um primeiro tempo muito ruim, horrível. Merecemos sair com o empate. A gente sabe que precisa ganhar hoje, que precisa do resultado e estamos empatando. Estamos assim. Temos que fazer no segundo tempo o que ainda não fizemos no jogo”, reclamou.

O Flu, de fato, fez um primeiro tempo muito aquém do esperando – especialmente se analisarmos o retrospecto do Bangu. Só para servir de comparativo, o Alvirrubro não havia marcado gol contra nenhum dos grandes e tinha um saldo de 7 a 0 até a noite deste domingo, 23.

O Bangu empatou sem gols com o Vasco, pela segunda rodada, e perdeu para o Botafogo por 2 a 0, no dia 26 de janeiro – no quinto jogo da Taça Guanabara. O Flamengo, por sua vez, impôs o revés mais duro ao Alvirrubro: 5 a 0 com time alternativo.

Por outro lado, a insatisfação de Arias surtiu um leve efeito nos minutos iniciais da segunda etapa, e o Flu voltou para o segundo tempo com uma postura mais incisiva. Prova disso, é que decidiu a partida com menos de 15 minutos, nos pés de Cannobio e Serna. O zagueiro Sanchéz marcou o primeiro tento da partida, contra, aos 14′ do primeiro tempo.

Agenda do Fluminense

O Tricolor decidirá a vida no Campeonato Carioca diante do Volta Redonda, em confronto com data indefinida. Antes disso, porém, encara o Água de Marabá, nesta quarta-feira, 26, pela Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h30 e vale vaga na próxima fase da competição.