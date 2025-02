Carille comemora classificação, mas alerta: ‘Em relação aos outros três do Rio, o Vasco está um passinho atrás’

O Vasco está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. A vaga foi conquistada após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na noite deste domingo (23), em São Januário, com gol de Vegetti, de pênalti. Embora tenha avançado para a próxima fase, o técnico Fábio Carille destacou que o tempo de trabalho tem sido fundamental para o crescimento técnico e tático da equipe.

“Tivemos bons momentos. Os primeiros 25 minutos contra o Fluminense foram muito bons. O primeiro tempo contra o Flamengo foi horrível, mas o segundo foi bom. Então não é o jogo todo (ruim). Acabou um clássico importante, não só pela classificação, mas por ser o primeiro (clássico) vencido com esse grupo que está se formando. Teve muita coisa importante, fizemos eles acreditarem, mas tivemos um pouco mais de tempo do que o Botafogo para trabalhar. A gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinos. Foi isso que fizemos e é isso que precisamos continuar fazendo esta semana”, salientou.

Carille ainda ressaltou que, em relação a Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Cruz-Maltino está em um nível inferior.

“Precisamos aproveitar, planejar bem a semana e deixar as coisas mais resolvidas na cabeça deles, para que possam ir para o próximo jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro contra o Flamengo. Aquele segundo tempo já nos dá um conforto para mostrar que podemos, acreditar que podemos, organizar. Claro que, em relação aos três do Rio, o Vasco está um passinho atrás. Botafogo e Fluminense foram campeões recentes, e o Flamengo vem ganhando muito. Mas o Vasco vem construindo e vai continuar construindo com trabalho diário”, acrescentou.

Sem acomodação

Após o gol de Vegetti, o Vasco viu o Botafogo criar oportunidades e manter a posse de bola. Questionado sobre uma possível acomodação, o treinador vascaíno destacou aspectos que a equipe precisa melhorar.

“De jeito nenhum, não há acomodação. Essa palavra não se aplica a um time que guerreou tanto dentro de campo. O que quero melhorar é, quando roubarmos a bola, mantê-la. Passamos a entregar muito rápido para o adversário e não conseguimos sair de trás. Em alguns momentos, poderíamos ter saído jogando e optamos pela bola longa. Mas essa primeira vitória em clássicos é importante, pois vai acalmar a equipe para que os próximos jogos sigam o que foi programado. Por exemplo, teve uma bola que o João (Victor) carregou, carregou, carregou… Fez o passe, mas deveria ter ficado com a bola. Perdeu e não conseguimos manter a posse no campo ofensivo. Isso é o que precisamos melhorar”, finalizou.

