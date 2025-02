Em torneio no Uruguai, jogador é nocauteado durante confusão

Em uma briga de rápida escalada que aconteceu no futebol uruguaio, Enzo Echeveste acabou sendo nocauteado por um violento soco dado por Mário González. A saber, o fato ocorreu na Copa Nacional de Seleções, torneio de caráter amador entre seleções de todos os departamentos do Uruguai, equivalente aos estados brasileiros.

Já na reta final do embate entre Paysandú e Soriano Capital, uma confusão se formou entre os atletas dos dois times após González tentar um voleio que acertou o rosto de um jogador do Paysandú.

Inicialmente, a confusão parecia prosseguir apenas na parte da discussão quando um “empurra-empurra” começou e Echeveste foi até o cerne da questão. Porém, foi justamente nessa hora que Mario González se virou e desferiu um potente soco bem no queixo do agredido que caiu nocauteado no solo, de maneira imediata.

O árbitro do confronto, que estava bem ao lado do ocorrido, não hesitou em mostrar cartão vermelho direto para o agressor. Desse modo, após companheiros de equipe o afastarem do local, Mario se dirigiu aos vestiários e o clima se acalmou de maneira gradual.

Felizmente, após o término do jogo, o jogador agredido apareceu em vídeo nas redes sociais como forma de tranquilizar a todos sobre sua recuperação. Apesar de ter o rosto notoriamente inchado no local da agressão, Enzo Echeveste garante que “virou a página” para a situação:

“Tudo isso que aconteceu, esqueçam. Está tudo bem. Vamos focar no partido da próxima sexta-feira (28) e deixar tudo isso para trás. Muito obrigado por se preocuparem e por me escreverem. Estou bem.”

