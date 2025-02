Canobbio se pronuncia após segundo gol pelo Fluminense

Autor do segundo gol do Fluminense na vitória por 3 a 2 sobre o Bangu, no último domingo (23), o uruguaio Agustín Canobbio foi às redes celebrar seu tento. Foi o seu segundo com a camisa Tricolor – em jogos consecutivos, aliás.

Nesta segunda (24), o atacante se disse feliz em voltar a marcar, revelando que o foco agora é na estreia na Copa do Brasil. Afinal, o Tricolor já volta a campo nesta quarta-feira (26), quando enfrenta o Águia de Marabá, às 19h30 (de Brasília).

LEIA MAIS: Ganso completa seis anos de Fluminense lutando para voltar ao time

“Estamos nas semifinais! Feliz por ter voltado a marcar. Agora é hora de pensar na estreia na Copa do Brasil, e, depois, na definição da série. ‘Dale’ Fluminense”, diz o jogador em postagem.

A partida contra o Águia é de suma importância para as pretensões do Fluminense na temporada. Isso porque a primeira fase da Copa do Brasil é resolvida em jogo único, com o time não podendo se dar ao luxo de errar. Posteriormente, a equipe se volta para as semifinais do Campeonato Carioca.

Após terminar em terceiro a Taça Guanabara, o clube enfrentará o Volta Redonda na semi. O Esquadrão de Aço, porém, detém vantagem por ter ficado com o vice-campeonato. Assim, caso os dois jogos terminem empatados, por exemplo, o Voltaço é quem avança. Do outro lado da chave, o Clássico dos Milhões (Flamengo x Vasco) define o outro finalista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.