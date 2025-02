Luiz Araújo retorna à boa fase e pede passagem no Flamengo

Recuperado de uma lesão no joelho direito em 2024, Luiz Araújo mantém bons números e é mais um a ter boa fase na equipe do Flamengo. Autor de um golaço na goleada do por 5 a 0 sobre o Maricá, o atacante do Rubro-Negro colocou uma pulga atrás da orelha do técnico Filipe Luís.

Mesmo reserva, Luiz Araújo tem números impressionantes no Flamengo em 2024. Em sete jogos pelo Flamengo, o camisa 7 marcou três gols e concedeu duas assistências aos companheiros de elenco. Assim, o jogador totaliza participação direta em cinco gols do Rubro-Negro na temporada.

“Luiz Araújo é um dos jogadores super importantes para a equipe. Ele está criando isso em mim. Eu estou me sentindo injusto por deixá-lo no banco. Ele está falando e mostrando em campo. Todos que eu decidi para começar o jogo hoje foi por um motivo especial. Hoje o meu pensamento foi não começar com ele. O campo fala e ele está falando em campo”, destacou Fiilipe Luís após partida contra o Maricá.

O atacante, aliás, foi titular em apenas dois jogos com Filipe Luís em 2025. Por fim, o camisa 7 totaliza 310 minutos em campo. Além da boa fase, Luiz, afinal, pode receber mais oportunidades entre os 11 iniciais de Filipe Luís devido à lesão de Everton Cebolinha.

No confronto diante do Maricá, no sábado (22), Everton Cebolinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e precisou ser substituído. Com isso, Filipe Luís acionou justamente Luiz Araújo para dar lugar ao camisa 11, que vai passar por reavaliação médica na reapresentação do elenco, terça-feira (25).

