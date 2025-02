Pablo Maia vira desfalque, e São Paulo estuda algumas alternativas de reposição

O meio-campista Pablo Maia se torna mais um problema para o setor de criação do São Paulo. Afinal, o volante deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória do Tricolor Paulista sobre o São Bernardo, no último domingo (23), e teve entorse constatada no tornozelo direito, segundo comunicado da assessoria do clube. Na oportunidade, o camisa 29 prendeu o pé no campo durante uma dividida. Por conta do problema, o jogador não terá mais condições de atuar na reta final do Campeonato Paulista e o prazo de recuperação é de dois meses.

Vale relembrar que o atleta já ficou nove meses sem ter condições de atuar por uma complicada lesão muscular na temporada passada, quando sofreu o problema em treinamento. Assim, Pablo Maia sofre novamente com a dificuldade em ter sequência em campo. Neste início de temporada, depois de recuperar a condição física, ele se tornou titular absoluto de Zubeldía.

Coma confirmação da contusão de Pablo Maia, as opções para primeiro volante se tornam escassas. Isso porque Luiz Gustavo está fora de combate por uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. Ele já deu início ao tratamento junto à fisioterapia no CT da Barra Funda na semana passada. Portanto, a expectativa é de que comece a transição para o campo nos próximos dias e ficaria disponível, a princípio, somente em uma eventual semifinal de Campeonato Paulista. Contudo, antes disso, a equipe ainda tem o embate com o Novorizontino pelas quartas de final do torneio.

São Paulo analisa melhor saída para escassez no meio de campo

Ainda por cima, o São Paulo ainda terá pela frente as estreias na Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, a comissão técnica, junto com a diretoria, estuda possíveis cenários com a lesão de Pablo Maia. Zubeldía também não conta com o promissor Hugo Leonardo, revelação das categorias de base e que encantou o treinador, mas que se contundiu na decisão da Copinha. Ele passou por intervenção cirúrgica para corrigir a lesão, porém só deve retornar aos gramados em 2026.

O argentino Santiago Longo, que não teve tantas oportunidades no Tricolor Paulista, preferiu deixar a equipe e voltar ao seu antigo clube, o Belgrano. O comandante precisou preservar Alisson por inchaços no tornozelo direito, região em que foi operado na temporada passada. Com isso, apenas Marcos Antônio e Bobadilla, que entrou no lugar de Pablo Maia no jogo contra o São Bernardo, ficam como alternativas para o setor.

Algumas das opções é voltar atrás e retornar ao mercado em busca de fechar com uma peça de reposição, de forma emergencial. Em um primeiro momento, a afirmação do clube é que já tinha encerrado o seu ciclo de contratações nesta primeira janela do ano.

Entretanto, a situação financeira desfavorável pode influenciar negativamente. Desta forma, uma outra solução seria apostar em peças sem tanto espaço até aqui na temporada. Alguns exemplos que se encaixam neste cenário são três jogadores oriundos da base: Negrucci, que ainda intercala com atuações nas categorias inferiores, além de Liziero e Luan, afastados em um primeiro momento. Portanto, há a possibilidade de os dois últimos serem reintegrados.

