Manchester United terá outra medida

Além do fechamento da cantina e de diminuir as opções de alimentação para os funcionários, o Manchester United terá outra medida para diminuir as despesas. O clube anunciou nesta segunda-feira (24) que vai demitir entre 150 e 200 funcionários nos próximos dias.



