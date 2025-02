Vice-prefeito de Rio Preto acusado de racismo contra segurança do Palmeiras é exonerado da Secretaria

O vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes (PL), solicitou licença médica do cargo na prefeitura na manhã desta segunda-feira, 24. O político está sendo investigado por injúria racial contra um segurança do Palmeiras após o duelo diante do Mirassol, na noite do último domingo, 23, pelo Campeonato Paulista. Além do afastamento, ele também acabou exonerado da função de secretário de Obras do município.

A TV TEM registrou o momento da discussão em que Fábio Marcondes se dirige ao segurança do Palmeiras como “lixo” ainda no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Logo depois, já de costas para câmera, o vice-prefeito chama o funcionário de “macaco velho” em voz alta. A reação do companheiro de profissão da vítima foi imediata: “racismo não”.

A prefeitura confirmou ambas informações em nota, mas não detalhou sobre o período de afastamento do político. O vice-prefeito, por sua vez, se colocou à disposição para colaborar com esclarecimentos às autoridades.

Nota oficial

A Prefeitura de Rio Preto emitiu uma nota de repúdio à postura de Marcondes e confirmou seu afastamento do cargo.

“A Prefeitura de São José do Rio Preto reafirma seu compromisso inegociável com os princípios da igualdade, do respeito e da justiça. Repudiamos veementemente qualquer ato de racismo e lamentamos profundamente o ocorrido.

Diante do contexto, o vice-prefeito Fábio Marcondes está exonerado do cargo de Secretário Municipal de Obras e solicitou a licença do cargo de vice-prefeito municipal. Seguimos firmes no compromisso com a ética, a transparência e o cumprimento da lei em todas as nossas ações”.

O que diz Marcondes?

O vice-prefeito também se manifestou por meio de nota oficial nesta segunda-feira, 24. De acordo com sua versão, “as imagens divulgadas representam apenas um recorte dos acontecimentos” e disse estar à disposição das autoridades para elucidar o caso.

“Em respeito à dignidade da função pública e à confiança que a população deposita em mim, apresento, nesta manhã, meu pedido de exoneração do cargo de Secretário de Obras e, por prescrição médica, a licença temporária do cargo de vice-prefeito”, disse em nota enviada ao G1.

Segurança do Palmeiras

O caso ocorreu na noite do último domingo, 23, no Estádio José Maria de Campos Maia, após a disputa da última rodada da fase classificatória do Paulistão. E de acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na delegacia de Mirassol, a confusão teve início quando o segurança pediu que o filho de Marcondes se retirasse do estacionamento onde estavam os ônibus das delegações.

Fábio, então, se incomodou e passou a questionar o funcionário, que rebateu dizendo que estava apenas cumprindo sua função. A partir daí, iniciaram os xingamentos contra o segurança.

