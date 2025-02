Torcedor responsável por cabeça de porco em clássico paulista é detido

O torcedor responsável pela cabeça de porco arremessada em um clássico entre Palmeiras e Corinthians no ano passado, foi detido nesta segunda-feira (24), em São Paulo. Ele também colocou a cabeça de porco em frente ao Allianz Parque no início do mês.

Osni Fernando Luiz, conhecido como “Cicatriz”, teve a indentificação como o responsável pela cabeça de porco nos dois casos. Dessa forma, ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão na residência dele, na zona norte de São Paulo, e liberado após prestar esclarecimentos na delegacia.

De acordo com “Metropoles”, Osni admitiu ter comprado e arremessado a cabeça do animal durante o jogo, que ocorreu em novembro do ano passado, na Neo Química Arena. Além disso, no primeiro clássico entre os times, em fevereiro deste ano, ele teria colocado uma nova cabeça de porco em frente ao estádio Allianz Parque.

Vale ressaltar que celulares, máscaras, capacetes e a moto que ele utilizou também foram apreendidas. Na época, Osni chegou a gravar e postar nas redes sociais desde a compra da cabeça do animal ao arremesso durante o jogo.

Cabeça de porco no gramado

A partida entre Corinthians e Palmeiras, pelo returno do Campeonato Brasileiro, em novembro do ano passado, teve uma imagem assustadora.

Durante um escanteio para o Verdão, no primeiro tempo, um objeto que não pertencia ao jogo estava na linha que divide o campo. Para o jogo prosseguir, Yuri Alberto precisou retirá-la com um chute. Contudo, o jogador sentiu fortes dores no pé, antes de perceber que era uma cabeça de porco.

Por fim, o Corinthians venceu o confronto por 2 a 0. Vale ressaltar, portanto, que o porco é o mascote do Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.