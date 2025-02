Vasco corre contra o tempo para inscrever reforços para semifinal do Carioca

Com o triunfo sobre o Botafogo, o Vasco garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca e terá dois clássicos com o Flamengo pela frente. No entanto, o clube corre contra o tempo para inscrever os reforços Benjamin Garré e Nuno Moreira, para que ambos estejam à disposição do técnico Fábio Carille. A informação é do canal “Atenção, Vascaínos”.

De acordo com o regulamento, a inscrição pode ocorrer até dois dias úteis antes do primeiro jogo da fase, ou seja, quinta-feira (27). Algo que é bastante viável segundo a visão do Departamento de futebol cruz-maltino.

Por outro lado, o caso de Loide Augusto é diferente, visto que o atleta está em Portugal ajustando suas documentações para vir ao Brasil e não terá tempo hábil para estar entre os relacionados. O jogador ainda tem que solucionar trâmites burocráticos e fazer exames para assinar contrato.

No outro lado da chave, Fluminense e Volta Redonda também disputam, em dois jogos, uma vaga na decisão do Carioca. Agora, os comandados de Fábio Carille terão a semana livre visando o clássico decisivo. Por fim, na Copa do Brasil, o time espera o vencedor de Barcelona-RO e Nova Iguaçu para conhecer o adversário da segunda fase.

