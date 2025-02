Corinthians e São Paulo travaram disputa pela contratação de Eguinaldo

Corinthians e São Paulo, dessa vez, travaram uma disputa fora dos gramados pela contratação do atacante Eguinaldo. Ambos os clubes paulistas enviaram ofertas de empréstimo com opção de compra, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. No entanto, as propostas não agradaram ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Isso porque, segundo apuração do Jogada10, o clube europeu apenas aceita liberá-lo em definitivo.

O atacante, de 20 anos, defende o Shakhtar desde julho de 2023, quando o clube ucraniano desembolsou 3.6 milhões de euros fixos (quase R$ 19 milhões na cotação da época) ao Vasco. A transferência podia chegar aos quatro milhões de euros (aproximadamente R$ 21 milhões na cotação do período) caso metas previstas em contrato fossem alcançadas.

Com o acerto, o Cruz-Maltino permaneceu com apenas 10% dos direitos econômicos do brasileiro e negociou os outros 90%. Vale relembrar que o jogador é uma revelação do Artsul, time com sede em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O seu bom desempenho despertou o interesse do Gigante da Colina para integrar ainda as categorias inferiores. Eguinaldo manteve o protagonismo no Vasco e teve ascensão meteórica ao profissional.

Corinthians e São Paulo tentaram convencer atacante de retornar ao Brasil

Esta é a segunda temporada do brasileiro pelo Shakhtar Donetsk. Até aqui, foram 21 partidas, com dois gols e duas assistências. O atacante é uma peça bastante utilizada na equipe, pois até aqui foram 25 compromissos. Apesar disso, tanto Corinthians como São Paulo tentaram convencer o brasileiro que retornar ao seu país natal era o ideal para a sequência de sua carreira.

Afinal, mesmo que seja um jogador útil, não é um titular absoluto. Até porque em 13 desses jogos, Eguinaldo foi reserva. O clube ucraniano não vê o atleta como inegociável, porém o modelo de negócio apresentado pelos clubes brasileiros não foi visto como positivo.

