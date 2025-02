Fluminense renova contrato com Isaque; Riquelme é o próximo

O Fluminense busca renovar os contratos das joias de Xerém. O clube estendeu o vínculo do meia Isaque, de 18 anos, nesta segunda-feira (24) até o final de 2029. A multa do jogador agora é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 357 milhões na conversão atual). Além dele, a diretoria já negocia uma renovação com o atacante Riquelme Felipe. A informação é do “ge”.

Isaque assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense em maio de 2023. O vínculo anterior com o clube, aliás, era até março de 2028, com multa de € 50 milhões de euros (cerca R$ 300 milhões na cotação atual). Agora, o novo contrato é de cinco temporadas.

Destaque da “Esquadrilha 07”, geração de Xerém que venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 no ano passado, o jovem está integrado aos profissionais desde o fim de 2024. Neste ano, o jovem atuou em sete partidas pelo Tricolor e esteve em campo em 430 minutos.

Flu também negocia com Riquelme

Além de Isaque, o Tricolor também negocia para renovar com Riquelme Felipe em março, quando o atleta completar 18 anos. A ideia, afinal, é ampliar o vínculo com o atacante, que fará aniversário no dia 13 de março.

Riquelme e Isaque, aliás, fizeram história no time sub-17 do Fluminense, tendo conquistado o Brasileirão e a Copa do Brasil da categoria em 2024. Neste início de temporada, a dupla, aliás, foi integrada ao elenco profissional do Fluminense.

