Narrador da Band é acusado de transfobia contra Erika Hilton por comentário em rede social

Sérgio Mauricio, narrador de Fórmula 1 na Band, está sendo acusado de transfobia após um comentário nas redes sociais no último domingo (23) sobre a deputada federal Erika Hilton. No entanto, ele alega que não é o dono do perfil.

Após um seguidor fazer uma crítica a parlamentar, uma conta com o nome de Maurício respondeu:

“Uma verdadeira Fake News humana essa coisa”, escreveu.

Após a repercussão negativa sobre o comentário, a conta foi excluída. No entanto, de acordo com a Folha de São Paulo, o narrador afirmou que não foi ele quem fez o comentário na rede social.

“Não é a primeira vez que pessoas de forma maliciosa criam perfis falsos e/ou reproduzem falas inverídicas usando a minha imagem. Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas.”

Vale ressaltar, portanto, que o perfil, além do nome também tinha a foto de Maurício, contava com mais de 30 mil seguidores e além disso, tinha fotos de bastidores das transmissões da Band com frequência. Aliás, além da conta no X, o perfil do narrador no Instagram também está desativado.

Narrador da Band já se envolveu em outra polêmica

Sergio Mauricio já teve seu nome envolvido em polêmica outra vez. Em 2022, ele chamou torcedores flamenguistas de “duros e favelados” em uma transmissão do YouTube e depois, se desculpou.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.