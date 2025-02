Cruzeiro sonda situação de atacante do Coritiba

O Cruzeiro havia informado que, pelo menos por enquanto, não faria novas movimentações no mercado de transferências. No entanto, o desempenho aquém do esperado e os pedidos do recém-chegado técnico Leonardo Jardim mudaram esse cenário. Com isso, a diretoria celeste passou a avaliar novas contratações.

Entre os nomes analisados pelo Cruzeiro está o jovem Lucas Ronier, de 20 anos. O atleta pertence ao Coritiba, e o clube mineiro já iniciou conversas para entender as condições de negociação.

Para adquirir 100% dos direitos econômicos de Ronier, o Cruzeiro terá que pagar 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões). Dentro da Toca da Raposa II, consideram o valor elevado. As negociações ainda estão em estágio inicial, e, até o momento, não há proposta formalizada.

O jogador, por sua vez, já despertou o interesse do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que apresentou uma proposta de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 66 milhões). No entanto, Ronier optou por não seguir com a oferta e pediu para aguardar propostas de mercados mais atraentes. No Brasil, além do Cruzeiro, Santos e Grêmio também demonstraram interesse.

A jornalista Nadja Mauad revelou que o Coritiba tem grandes expectativas em relação a Ronier e espera concretizar a maior venda da sua história com o jogador. Atualmente, o recorde de venda pertence a Igor Paixão, que foi transferido para o Feyenoord, da Holanda, por R$ 41,6 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.