Ceferin defende novo formato da Champions e celebra sucesso da competição

Em entrevista ao jornal esloveno ‘Delo’, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, defendeu as mudanças no formato da Champions, aplicadas pela primeira vez na temporada 2024/25. Segundo ele, a reformulação da competição foi um grande sucesso, tanto em audiência quanto em imprevisibilidade.

“Só ouvi respostas positivas. Calculo que 99% das pessoas estão satisfeitas com a renovação da Champions. A competição está ainda mais imprevisível, ninguém sabia até o último momento quem se classificaria. Foi um sucesso perfeito, e as audiências da Champions estão excelentes”, explicou.

A principal mudança foi a substituição da fase de grupos pela chamada fase de liga, que passou a contar com 36 clubes, em vez dos 32 anteriores. Cada time jogou oito partidas contra adversários definidos por sorteio, e a fase teve um total de oito rodadas, cada uma com 18 jogos. Além disso, foi introduzido um playoff antes das oitavas de final, aumentando a competitividade da disputa.

Ceferin também destacou que as outras competições europeias de clubes, como a Liga Europa e a Liga Conferência, seguem o mesmo caminho de sucesso. De acordo com ele, os patrocinadores estão satisfeitos com a inclusão de mais times menores, aumentando o interesse e os investimentos no torneio.

“Agora, todo mundo quer embarcar e investir mais nas competições da Uefa, e isso também vale para as emissoras que transmitem os jogos”, disse.

Apesar do sucesso da nova Champions, o presidente da Uefa voltou a abordar um dos principais desafios do futebol europeu: o calendário lotado. Ele reconheceu que os jogadores atuam cada vez mais, mas defendeu que isso é essencial para manter os clubes financeiramente sustentáveis.

“O calendário está completamente cheio, não há espaço para novas competições. Os jogadores talvez estejam jogando demais, mas, na realidade, quem mais reclama são os mais bem pagos. A situação é complexa: os clubes precisam de mais jogos para cobrir os altos salários de jogadores e técnicos. Se houvesse menos partidas, o negócio não se sustentaria”, explicou.

Champions no futuro

Para o futuro, a Uefa já firmou um acordo com a Associação de Clubes da Europa (ECA) para negociar, de forma exclusiva, os direitos comerciais das competições masculinas para o período de 2027 a 2033 com a empresa ‘Relevent Sports’, reforçando ainda mais o potencial de crescimento da Champions e dos torneios continentais.

Por fim, Ceferin garantiu que não há negociações para que a final da Champions seja disputada fora da Europa. Ele também comentou a eleição do Bola de Ouro 2024, vencida pelo espanhol Rodri, do Manchester City, com Vini Jr em segundo lugar.

“Rodri foi a alma da Espanha na Eurocopa e do Manchester City, que ganhou quase tudo nos últimos anos. Cerca de 100 jornalistas votaram, e ele teve um grande número de votos”, concluiu.

