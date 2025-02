Roma goleia Monza e amplia invencibilidade no Italiano

Na partida de encerramento da 26ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma goleou o lanterna Monza por 4 a 0, nesta segunda-feira (24), em duelo no Estádio Olímpico. A equipe aproveitou a vantagem de jogar em casa e confirmou o grande momento no Calcio. Saelemaekers e Shomurodov balançaram a rede no primeiro tempo, enquanto Angeliño e Cristante completaram a vitória na segunda etapa.

Dessa maneira, a Roma manteve a boa fase e chegou a 10 rodadas de invencibilidade no Campeonato Italiano, com cinco vitórias nas últimas seis partidas. Com o resultado, a equipe encerra esta 26ª rodada na 9ª posição, com 40 pontos, somente dois a menos que a Fiorentina, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias em 6º lugar.

Por outro lado, o Monza segue em uma situação muito complicada no Campeonato Italiano. O time tem a pior campanha desta edição do Calcio e somou apenas 14 pontos em 26 jogos. Ao mesmo tempo, a diferença para o Parma, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de nove pontos.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Sexta-feira (21/2)

Lecce 0x1 Udinese

Sábado (22/2)

Parma 2×0 Bologna

Venezia 0x0 Lazio

Torino 2×1 Milan

Inter de Milão 1×0 Genoa

Domingo (23/2)

Como 2×1 Napoli

Verona 1×0 Fiorentina

Empoli 0x5 Atalanta

Cagliari 0x1 Juventus

Segunda-feira (24/2)

Roma 4×0 Monza

