Grêmio faz oferta a zagueiro colombiano na reta final da janela

A janela de transferências está na reta final e se encerra na próxima sexta-feira de Carnaval (28). Sendo assim, o Grêmio ainda busca reforços, sobretudo para o sistema defensivo, e fez uma oferta por Johan Romaña, zagueiro colombiano do San Lorenzo, da Argentina. A informação é do jornalista Diego Torbes.

O jogador, de 26 anos, está avaliado em US$ 8 milhões (R$ 48,2 milhões na cotação atual). No entanto, esse valor está bem acima do que o Imortal ofereceu. Além disso, o atleta deseja permanecer no San Lorenzo até a metade do ano e já teve sondagens de clubes do futebol europeu.

Até o momento, para a defesa, o clube contratou Wagner Leonardo, ex-Vitória, no último dia de inscrições do Gauchão, em 15 de fevereiro. A fragilidade defensiva aumentou ainda mais com a aposentadoria de Geromel e a ausência de Kannemann, em recuperação de cirurgia no quadril.



O Grêmio tem mais quatro dias de janela de transferências do exterior para buscar um nome caso não consiga avançar por Romaña. Vale lembrar que há outro período, de 10 de março a 11 de abril, para movimentos no mercado nacional.

Por fim, o clube anunciou nove contratações nesta temporada. O goleiro Tiago Volpi, os laterais João Lucas, Luan Cândido e Lucas Esteves, o zagueiro Wagner Leonardo, os volantes Cuéllar e Camilo, e os atacantes Amuzu e Cristian Olivera.

