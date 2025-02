Presidente do Santos explica tentativas de jogar fora da Vila Belmiro no Paulistão

O Santos não conseguiu levar o jogo das quartas de final do Paulistão para a São Paulo. O desejo do clube, afinal, era mandar o jogo contra o Bragantino no Morumbis, do São Paulo, ou no Allianz Parque, do Palmeiras. No entanto, a Federação Paulista de Futebol descartou a possibilidade. Após reuniões dos clubes nesta segunda-feira (24), o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, explicou que há jogos em meio ao feriado de Carnaval.

“Quero declarar aqui e agradecer ao São Paulo e o Palmeiras por oferecerem seus estádios para as quartas de final, para o Santos poder reutilizar os seus estádios. Vocês sabem que mais uma vez nós esbarramos no problema da Polícia Militar. Temos jogo sábado, domingo e segunda-feira envolvendo os três clubes aqui da Capital. O Santos, não sendo da Capital, tem dificuldade na prioridade. Ficou definido domingo à noite para a Vila Belmiro”, explicou Teixeira.

“Gostaríamos bastante, manifestamos isso desde ontem (domingo) à Federação (sobre) a possibilidade da transferência das quartas de final. Como já fizemos ano passado as quartas e a semi com jogos em outros locais, como em São Paulo mesmo. Mas, até por causa do Carnaval, da questão de contingente da Polícia Militar, por questões de segurança. Compreendemos, temos que aceitar. Mas faremos um grande jogo, um grande espetáculo na Vila Belmiro, que é a realidade que o Santos possui”, encerrou.

O Santos, então, vai disputar a vaga na semifinal contra o Bragantino, na Vila Belmiro, no domingo, às 20h45 (de Brasília).

