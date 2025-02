Diretor do São Paulo veta contratação de substituto para Pablo Maia

O São Paulo não irá ao mercado em busca de um substituto para Pablo Maia. O volante sofreu uma lesão no tornozelo e ficará fora do gramado por dois meses. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, trouxe a informação durante um evento na Federação Paulista de Futebol e afirmou que o time encontrará uma solução dentro do elenco.

“Os substitutos serão encontrados dentro do atual elenco do São Paulo, dentro dos que estão trabalhando no dia a dia com o elenco”, ressaltou o dirigente.

Com isso, o Tricolor não aproveitará os últimos dias da janela de transferências para trazer um reforço. Os clubes podem realizar contratações até o dia 28 de fevereiro. O próximo período para transações será em junho, antes do Super Mundial de Clubes.

Uma das soluções pode vir da base. O São Paulo integrará o volante Felipe Negrucci, campeão da Copinha, ao time principal após um período de folga depois do torneio. Outra possibilidade, já vetada, seria o retorno de Liziero e Luan. Os jogadores seguem realizando trabalhos em separado no CT da Barra Funda enquanto aguardam uma oportunidade de mercado.

