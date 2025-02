Barcelona busca novo centroavante para substituir Lewandowski

Robert Lewandowski está caminhando para a reta final da carreira e o Barcelona já trabalha nos bastidores para encontrar um substituto para o atacante polonês. De acordo com informações do jornal catalão ‘El Nacional’, o nome de Samu, centroavante do Porto, está entre as opções consideradas pelo clube.

O jovem espanhol, de 20 anos, chama a atenção por sua estatura (1,93m), velocidade e capacidade de finalização. Na atual temporada, ele já disputou 30 partidas, com 19 gols marcados e três assistências.

Apesar do interesse, o principal obstáculo para a negociação é a cláusula de rescisão do jogador, estipulada em 80 milhões de euros. Esse valor, inclusive, está fora do alcance do Barcelona, considerando a atual situação financeira. No entanto, o clube pode tentar usar a boa relação de Deco, diretor de futebol do Barça, com o Porto, onde jogou entre 1999 e 2004, para viabilizar um empréstimo com opção de compra como alternativa.

