Cruzeiro x Atlético: Gabigol é denunciado por agressão, e Alexandre Mattos também será julgado

O Cruzeiro deixou o Campeonato Mineiro após ser derrotado nos pênaltis pelo América, no último sábado, no estádio Independência. No entanto, além da frustração de ficar mais um ano sem o título, a Raposa pode enfrentar problemas no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais.

O atacante Gabigol recebeu denúncia por agressão física. O lance que causou sua expulsão, ao acertar o braço no rosto de Lyanco, será analisado. A denúncia se baseia no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata da “prática de agressão física durante a partida, prova ou equivalente.” A pena varia de quatro a 12 jogos de suspensão.

Além do atacante, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, também está sendo investigado. O motivo é uma atitude tomada durante o intervalo do clássico, quando se dirigiu até a porta do vestiário da arbitragem e fez reclamações aos juízes. Para o executivo, Lyanco deveria ter recebido o cartão vermelho por pisar no braço do atacante Dudu.

Assim, os artigos 258 II e 258 B denunciarão Mattos, e a pena pode chegar a até 360 dias de suspensão. O Cruzeiro, afinal, também enfrentará julgamento por ter atrasado o início da partida, além de copos sendo jogados no gramado.

Dias após o clássico, a Federação Mineira de Futebol convidou o Cruzeiro para uma reunião em sua sede. A FMF reconheceu o erro do árbitro de vídeo por não ter alertado o juiz sobre o pisão de Lyanco.

