Angileri chega ao Brasil e Corinthians aguarda exames para anunciar o lateral

O Corinthians está muito próximo de anunciar a sua primeira contratação para a temporada. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri chegou ao Brasil nesta segunda-feira (24) e realizará exames médicos para fechar negócio com o Timão

O argentino de 30 anos chega do Getafe, sem ter muitas oportunidades no clube espanhol, onde não atua há nove meses. Após um interesse por um empréstimo, o jogador deve rescindir o contrato com os Azulones e ficar livre para assinar com o Corinthians.

Ainda sem o negócio concretizado, o diretor executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, falou sobre a chegada do jogador. O dirigente destacou que há o interesse do Timão no lateral, mas que não poderia comentar sobre algo que ainda não está concretizado.

“É um jogador que nos interessa, mas não consigo falar nada além disso. Há todo um processo que precisa acontecer e eu não posso falar sobre algo que ainda não é uma realidade, o fato é que a comissão técnica o conhece. Nós temos um conhecimento também sobre ele. Esperamos que tudo isso possa finalizar para que a gente possa falar alguma coisa a respeito”, afirmou, em um evento na Federação Paulista de Futebol.

