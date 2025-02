Vasco rescinde contrato com volante Zé Gabriel

Em comunicado oficial, o Vasco anunciou a rescisão de contrato com o volante Zé Gabriel nesta segunda-feira (24). O vínculo do jogador com o clube carioca iria até dezembro de 2025.

“O Vasco da Gama comunica a rescisão de contrato com o atleta Zé Gabriel, cujo vínculo iria até 31 de dezembro deste ano. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira”, publicou.

O volante chegou ao Rio de Janeiro em 2022, quando deixou o Internacional. Já em 2024, foi por empréstimo para o Coritiba, onde atuou por quatro meses. Assim, Zé Gabriel retornou ao Vasco em janeiro deste ano.

Durante o período, teve bom desempenho no Cruzmaltino em 2023, quando foi um dos destaques na campanha que livrou a equipe do rebaixamento. Porém, perdeu espaço novamente e, ao retornar do Coxa, seu desempenho não agradou à comissão técnica do clube. Pelo time carioca, atuou em 76 partidas e marcou dois gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.