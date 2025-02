Neymar brinca com provocação de MC Hariel e exalta parceria com Memphis

Presidente do time da FURIA na Kings League, Neymar compareceu ao draft da competição nesta segunda-feira (24) e brincou com uma situação envolvendo MC Hariel. O cantor gravou um vídeo mostrando o dedo do meio para o jogador, quando ele era substituído no clássico entre Corinthians e Santos. O craque aproveitou para brincar com o fato.

“Depois do último jogo contra o Corinthians, ele mostrou o dedo do meio para mim quando eu estava saindo. Já guardei, botei aqui no bolso e falei ‘calma, garoto, que a sua hora vai chegar’. Desde já, Hariel, torce para não ter Corinthians e Santos no Paulista, tá?”, provocou.

MC Hariel, que é corinthiano, também dirige um time da Kings League. Recentemente o cantor lançou um EP em parceria com Memphis Depay. O holandês também estava presente no evento, convidado por Neymar, que comentou a amizade entre os dois.

“Memphis é um irmão que eu tenho. É um prazer a gente ter esse tipo de jogador no Brasil. É incrível! A gente só tem que desfrutar, desfrutar da experiência que ele tem, do grande jogador que é, o maior artilheiro da seleção da Holanda. Desfrutem, porque o tempo passa rápido. Se a gente tem essa oportunidade de desfrutar de todos os melhores jogadores do Brasil, tem que desfrutar. Para mim, é meu rival dentro de campo, mas meu irmão fora”, destacou.

A Kings League é uma competição de futebol society criada pelo ex-jogador Gerard Piqué. O torneio possui regras bem autênticas, para criar mais entretenimento ao público. Neymar e os demais presidentes, por exemplo, podem cobrar pênaltis nas partidas.

