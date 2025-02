Copa do Brasil: saiba quais os jogos desta 3ª feira, 25/2. E onde assistir

Seis jogos estão programados para esta terça-feira, 25/2, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Em campo estarão três times da Série A: Vitória, Juventude e Sport. Além de um gigante do Paraná que caiu recentemente para a Série B, o Athletico. Vale citar: esta faseé em jogo único. Quem vencer, avança. Em caso de empate, pênaltis.

Jogos desta terça, 25/2, da Copa do Brasil (e canais TV)

19h – Maranhão x Vitória (SporTV e Premiere)

19h30 – Barcelona-BA x Athletic-MG (sem transmissão)

19h30 – Maringá x Juventude (Prime Vídeo).

20h – Operário-MS x Criciúma (Prime Vídeo)

21h30 – Operário-VG x Sport (SporTV e Premiere)

21h30 – Pouso Alegre x Atlético (Prime Vídeo)

Vitória em ação

O Vitória, que vive ótima fase sob o comando de Thiago Carpini, vai até São Luís enfrentar um dos grandes do estado, o Maranhão. O jogo será no Castelão, às 19h30, de Brasília. Carpini não contará com Caio Vinícius (em transição) e Fabri (lesão), mas vai com força máxima. O time: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Matheusinho; Mosquito, Lucas Braga e Janderson.

Pedreira, Sport

Não menos difícil está a vida do Sport. Afinal, precisa ir até o Mato Grosso, encarar o Operário de Várzea Grande, no Gaspar Dutra, que sempre dificulta as coisas em seu estado. O técnico Pepa não terá o lateral-direito Hereda, por questão física. O astro do time, Lucas Lima, foi vetado com dores musculares. Em compensação, o curinga Sérgio Oliveira, o português recém-contratado, vai para o jogo, que começa às 21h30, de Brasília.

Juventude em Maringá

Outro que joga como visitante é o Juventude. Segue até o Paraná enfrentar o Maringá, às 19h30 (de Brasília). O time da casa vive em boa fase no Campeonato Paranaense. Afinal, venceu o poderoso Coritiba por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final, abrindo vantagem. O Juventude também está em fase avançada do Campeonato Gaúcho, mas perdeu fora de casa para o Grêmio por 2 a 1 na ida da semifinal. Assim, precisará vencer em casa para garantir presença mais uma vez na final do estadual. Contudo, como o time está em duas frentes, para o jogo desta terça-feira, o técnico Fábio Matias ainda definirá se entra com força máxima ou descansará alguns de seus titulares para o confronto contra os gremistas.

Athletico-PR desfalcado em Minas

Diante o Pouso Alegre, nesta terça, no Manduzão,Pas 21h30 (de Brasília), o técnico do Athletico, Maurício Barni não terá Giuliano que sente dores na coxa direita. Assim,o treinador não quer arriscar agravar a lesão de um de seus principais jogadores. A novidade no grupo de relacionados é Tevis, recém-contratado.

A escalação não foi conforada, mas um provável time é: Mycael; Dudu, Tobias Figueiredo, Léo e Fernando; Raul, Felipinho e João Cruz ; Mastriani, Isaac e Luiz Fernando.

