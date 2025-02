Galatasaray acusa José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, de racismo

O técnico José Mourinho está no olho do furacão em relação a mais uma polêmica em sua carreira. Treinador do Fenerbahçe, o português foi acusado de racismo pelo rival Galatasaray. Isso ocorreu após o clássico desta segunda-feira (24), em Istambul, pela 25ª rodada do Campeonato Turco, e que terminou com empate sem gols.

Em entrevista coletiva, o ‘Special One’ se referiu aos jogadores do Galatasaray como “macacos”.

“Se fosse um árbitro turco, depois do mergulho no primeiro minuto… E o banco deles, pulando como macacos, em cima do garoto… Se fosse um árbitro turco, você teria um cartão amarelo com um minuto, e depois com cinco minutos eu teria que substituí-lo”, disse Mourinho, em resposta sobre o zagueiro Yusuf Akcicek, do Fenerbahce.

Mourinho fala em ‘estratégias desonestas’ Mourinho também criticou com veemência o time rival, acusando o lado oposto de adotar “estratégias desonestas” diante da arbitragem do esloveno Slavko Vinci. “O objetivo do Galatasaray era forçar um cartão amarelo para um jogador de 18 anos já no 20º segundo. Eles são muito fortes nesse tipo de estratégia desonesta. Se fosse um árbitro turco, Yusuf teria sido advertido imediatamente”, afirmou o português, que contou com o apoio de Akun Ilacli, vice-presidente do Fenerbahce: “Que racismo é esse? que José se referia a um grupo de pessoas pulando e reagindo exageradamente. Ele não estaria comparando alguém do clube com macacos.”