Pedro é liberado para iniciar condicionamento físico e já tem previsão para voltar

O atacante Pedro está próximo de voltar aos gramados pelo Flamengo. Nesta segunda-feira (24), o jogador passou por uma reavaliação do médico que realizou a cirurgia em seu joelho esquerdo em setembro do ano passado. Com um resultado mais que satisfatório, o atleta está liberado para iniciar trabalhos de recondicionamento físico junto com os preparadores do clube.

Se tudo acontecer bem e Pedro não sentir dores, a expectativa é que o jogador comece a trabalhar com o resto do time no final do mês de março. Neste cenário, seu retorno aos gramados é esperado para abril, um mês antes do esperado. A previsão inicial é que o atacante só estaria à disposição do Flamengo em maio, às vésperas do Super Mundial de Clubes.

Pedro se machucou no começo de setembro do ano passado, em um treino da Seleção Brasileira. Em um lance, o atacante acabou, sozinho, rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Mesmo fora de combate na reta final da temporada, o jogador teve a sua melhor média de gols da carreira em 2024. Com 32 gols em 45 partidas, o artilheiro atingiu a marca de 0,7 gols por jogo.

