Chelsea x Southampton: onde assistir, escalações, arbitragem

O irregular Chelsea, que vem de duas derrotas, enfrentará nesta terça-feira, 25/2, pela 27ª rodada da Premier League Inglesa, o lanterna quase rebaixado Southampton. O jogo em Stamford Bridge será às 17h15 (horário de Brasília) em Stamford Bridge e é a chance do time londrino se redimir.

O Chelsea está na 7ª posição, com 43 pontos, enquanto o Southampton tem apenas 9 pontos, oito atrás do penúltimo colocado, e, na verdade, está apenas esperando a confirmação matemática do seu rebaixamento.

Onde assistir

Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partir das 17h15 (de Brasília).

Como chega o Chelsea

Desfalque é o que não falta para o Chelsea. São dez, incluindo Chalobah, que se machucou na rodada passada, e Mudryk, que cumpre suspensão. Isso e o treinador Enzo Maresca não poupará o capitão Reece James, que voltou na rodada passada e ainda está fora de forma. Quem segue fora é o goleiro Jorgensen, que, na derrota diante do Aston Villa, engoliu um dos maiores frangos da temporada e é muito questionado. A aposta de Maresca está no ataque, que é forte, mas vem deixando a desejar: Palmer, Enzo Fernández e Sancho, municiando Pedro Neto.

Como chega o Southampton

Se o Chelsea lamenta dez desfalques, o lanterna Southampton tem sete ausências, sendo uma delas Ugochukwu, que está suspenso por conta de uma situação contratual. Afinal, ele foi emprestado pelo Chelsea e não pode enfrentar o time com o qual ainda tem vínculo. Assim, o treinador Iván Juric não tem muitas opções, principalmente ofensivas. Deve entrar com Onuachu e Sulemana à frente.

CHELSEA X SOUTHAMPTON

27ªrodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 25/2/2025, 17h15 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

CHELSEA: Jorgensen; Gusto, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Dewsbury-Hall e Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez e Sancho; Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca

SOUTHAMPTON: Ramsdale; Harwood-Bellis, Bella-Kotchap e Bree; Sugawara, Gronbaek, Downes e Walker-Peters; Mateus Fernandes, Onuachu, e Sulemana. Técnico: Ivan Juric

Árbitro: Tom Bramall

Auxiliares: Scott Ledger e Mat Wilkes

VAR:Craig Pawson

