Vasco pede recuperação judicial do clube e da SAF para enfrentar dívida bilionária

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (24), que entrou com pedido de recuperação judicial do clube e da SAF na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Assim, o Cruz-Maltino concretiza uma movimentação semelhante à adotada pela SAF do Cruzeiro e deixa claro que isso não afetará os investimentos no futebol e o pagamento de salários.

“Decisões difíceis, mesmo quando amargas e impopulares, não diminuem a convicção e determinação da atual administração de enfrentar esse desafio de maneira firme e responsável. Ou se encara a realidade, ou corre o risco de seguir repetindo os mesmos erros do passado”, disse o trecho do comunicado.

O Club de Regatas Vasco da Gama (CRVG), reiterando seu compromisso com a transparência e o respeito a toda comunidade vascaína, informa que deu entrada no pedido de recuperação judicial da VascoSAF e do CRVG na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ),… pic.twitter.com/Q7Q73h2i4A — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 25, 2025

A gestão do presidente Pedrinho sempre foi a favor desse movimento, que considera ser fundamental para o processo de reestruturação financeira do clube. Para ele, seria uma forma mais segura de sanar esse problema, que segundo o escritório Alvarez & Marsal, beira a aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

Antes mesmo de se tornar SAF, o Vasco aderiu ao plano de pagamento de dívidas via Regime Centralizado de Execuções, em ações trabalhistas e cíveis. Elas somavam cerca de R$ 223 milhões, segundo último balanço da SAF, e esse modelo faz com que 20% das receitas correntes sejam encaminhadas para pagamento desses débitos.

Dessa forma, quem optou pelo mesmo caminho foi o Cruzeiro, como exigência do antigo investidor Ronaldo. Nesse processo, há um administrador judicial, que normalmente é um escritório de advocacia especializado.

Comunicado oficial do Vasco da Gama

“O Club de Regatas Vasco da Gama (CRVG), reiterando seu compromisso com a transparência e o respeito a toda comunidade vascaína, informa que deu entrada no pedido de recuperação judicial da VascoSAF e do CRVG na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), nesta segunda-feira, 24 de fevereiro.

Após concluir com êxito a etapa das mediações, é hora de a instituição avançar para a próxima fase. A recuperação judicial é fundamental neste momento, uma vez que reforça o comprometimento com o presente e o futuro do Vasco da Gama.

A reestruturação, iniciada em junho de 2024, tem como objetivo restabelecer, efetivamente, a saúde financeira do Club e da SAF. Esse processo segue contando com o suporte da Alvarez & Marsal e de renomados escritórios de advocacia altamente especializados.

A recuperação judicial é fundamental para aumentar a segurança jurídica, criando um cenário de previsibilidade e estabilidade financeira, favorável para atrair novos investidores e, eventualmente, uma futura negociação pautada pela responsabilidade.

O CRVG e a VascoSAF reafirmam que as operações do dia a dia e os investimentos no futebol continuarão, assim como o pagamento em dia dos salários dos profissionais, atletas e demais obrigações.

As informações sobre o processo de recuperação financeira serão atualizadas através dos canais oficiais de comunicação.

Saudações Vascaínas

Pedrinho

Presidente do Club de Regatas Vasco da Gama