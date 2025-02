Boca Juniors x Alianza Lima: onde assistir,escalações e arbitragem

O Boca Juniors tenta sobreviver na Libertadores 2025. Afinal, depois de perder no Peru para o Alianza Lima na partida de ida da 2ª fase da competição, os xeneizes fazem o jogo da volta em casa, na Bombonera, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira, 25/2. Caso vençam por dois gols de diferença, avançam para a próxima fase, por um gol de diferença ou nos pênaltis. Mas o Alianza se classifica se empatar ou vencer.

O vencedor deste duelo entre Boca Juniors e El Nacional enfrentará o vencedor de Santa Fe ou Iquique (jogo de ida,Iquique 2 a 1).

Onde assistir

Este duelo decisivo terá transmissão da ESPN e da Disney+.

Como chega o Boca Juniors

O treinador Fernando Gago ainda tem algumas dúvidas na escalação. O certo é que o lateral peruano Advíncula, que estava suspenso no jogo de ida, está de volta, assim como os astros Cavani e Rojo, recuperados de lesão. No ataque, ele ainda estuda se mantém Merentiel, que não foi bem em Lima, oucomeça com Zeballos. Herrera deve iniciar no meio de campo, mas não será surpresa se Delgado entrar em seu lugar.

Como chega o Alianza Lima

Néstor Gorosito, técnico do Alianza, mostrou-se satisfeito com o comportamento do time no jogo de ida e deve manter a formação, apenas com um ajuste para que a equipe fique um pouco mais defensiva, já que o empate vale a classificação. O veterano atacante Paolo Guerrero segue como a maior ausência, já que o goleador não se recuperou de lesão. Assim, o ataque segue comandado por outro veterano e conhecido, Hernán Barcos.

BOCA JUNIORS X ALIANZA LIMA

Libertadores 2025 – 2ª fase – Jogo de volta

Data e horário: 25/2/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)

BOCA JUNIORS: Marchesín; Advíncula, Di Lollo, Rojo e Saracchi; Battaglia, Alarcón, Herrera (Delgado);Palacios, Cavani e Zeballos (Merentiel). Técnico: Fernando Gago

ALIANZA: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcês e Trauco; Castillo, Noriega, Gaibor e Quevedo; Ceppellini e Hernan Barcos. Técnico: Nestor Gorosito

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Leodan González

