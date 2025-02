Diretor do Corinthians revela conversas intensas por Talles Magno

Um dos principais objetivos do Corinthians nos próximos meses é a manutenção do atacante Talles Magno em seu elenco. Ele está cedido ao clube do Parque São Jorge até junho, mas a diretoria tenta manter o atleta até o final da temporada. E o diretor do Timão revelou que tem conversas intensas e semanais com o New York City, para manter o jogador.

Nesta segunda-feira, após o Conselho Técnico que definiu os detalhes das quartas de final do Campeonato Paulista, Fabinho Soldado explicou as negociações pelo atacante e as tratativas para estender este empréstimo.

“O Talles está super identificado com a gente. Essa conversa com o pessoal do New York City está sendo… não vou falar diária, mas toda semana a gente avança em algum ponto importante do contrato do Talles. Temos a esperança de que tão logo isso possa ser resolvido. O atleta está muito entusiasmado, feliz da vida de estar no Corinthians”, disse o executivo.

“Essa adaptação dele – não só dele, mas de todos os jogadores que chegaram -, mas principalmente dele, foi algo fantástico. Está vivendo um ano bacana, fazendo gols, ajudando a equipe, e temos a esperança de que tudo isso se resolva”, completou.

Negociação difícil para o Corinthians

O Timão está confiante nas negociações, mas sabe que as tratativas não estão nada fáceis. Isso porque o New York City deseja recuperar os R$ 42 milhões investidos para contratar o atacante do Vasco. Agora, o Grupo City está bem atento à janela do meio da temporada, quando os mercados europeu e árabe ficam mais aquecidos. Assim, uma extensão de empréstimo é vista como mais complicada e os americanos podem bater o pé por uma venda em definitiva.

Para não deixar abrir para a concorrência, o Corinthians espera fechar o negócio ainda em fevereiro. Além da vontade do próprio atleta, o Alvinegro conta com o bom rendimento de Talles em campo. O Timão acredita que pode ser uma grande vitrine para conseguir vender o jogador para a Europa no futuro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook