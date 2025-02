Neymar fala de ‘último tiro’ na Copa de 2026: ‘Falta a gente se unir e ganhar’

Um dos presidentes da equipe da Fúria na Kings League, Neymar compareceu ao evento de draft da competição, que aconteceu nesta segunda-feira (24/02). Antes da cerimônia começar, o craque do Santos concedeu uma rápida entrevista e falou sobre as expectativas do seu futuro. Inclusive a próxima Copa do Mundo.

Afinal, o astro foi questionado se falta apoio do torcedor brasileiro pela conquista do Mundial, assim como aconteceu com seu ex-companheiro de time, Lionel Messi, com a seleção da Argentina. Contudo, Neymar foi ainda mais específico.

“Eu não posso dizer. Acho que isso é muito hipocrisia, acho que é falta de humildade eu falar sobre isso. O que falta é a gente ganhar, se fechar como um grupo e ganhar. Nós temos mais uma chance pela frente no ano que vem. É meu último tiro, então vamos ver se vai dar certo”, disse Neymar.

Além disso, outro ponto sobre seu futuro questionado foi o que o atacante iria fazer ao pendurar as chuteiras. Neymar descarta ser presidente de um clube, mas ressalta que seu lado empresário existe há algum tempo.

“Acho difícil. Empresário existe há um tempo. Mas como presidente do clube acho mais difícil. Acho que aqui (Kings League) é mais entretenimento. É diferente do que é uma equipe profissional, lá é mais difícil e complicado”, complementou o atacante.

Neymar explica convite por melhor do mundo de Fut7

Por fim, o jogador do Santos comentou sobre a proposta feita por Kelvin Oliveira. Melhor jogador do mundo de Fut7, o atleta recebeu um convite de Neymar para jogar no Peixe e o astro explicou o motivo de convidar o amigo.

“O Kelvin é um craque. Hoje é o rei do Fut7, melhor jogador do mundo. Quando eu estava para vir para o Santos, ainda não estava nada certo, eu convidei ele para se arriscar novamente no futebol profissional. Qualidade ele tem para jogar onde quiser”, finalizou.

