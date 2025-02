Ponto do regulamento aumenta tensão para duelos da Libertadores

Nesta terça-feira (25), o desenho da terceira e última fase eliminatória antes dos grupos da Libertadores começa a se materializar. Nesse sentido, das oito vagas disponíveis, três delas se definem esta noite entre Independiente Santa Fe e Iquique, Bahia e The Strongest além de Boca Juniors e Alianza Lima.

Além do desejo de se manterna disputa do principal torneio de clubes da América do Sul, um ponto do regulamento serve como incremento do natural clima de tensão contido em duelos eliminatórios.

Isso porque as equipes que deixarem a competição neste momento estão fora de todos os torneios regidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em 2025. A exceção de calendário internacional fica por conta do Boca, já que ele está qualificado para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Dentro do regulamento, somente os times que caem na última fase antes dos grupos são “relegados” para as chaves da Sul-Americana. O mesmo raciocínio vale, aliás, para quem fica em terceiro colocado ao fim de fase de grupos da Liberta, indo ao mata-mata da Sula.

Desse modo, pode se dizer que o avanço na segunda etapa eliminatória da Libertadores tem caráter ainda mais decisivo para o planejamento dos clubes neste temporada. Para o bem ou para o mal.

Segunda fase eliminatória da Libertadores

25/02

Independiente Santa Fe x Iquique – 19h (Ida: 2 x 1 Iquique)

Bahia x The Strongest – 21h30 (Ida: 1 x 1)

Boca Juniors x Alianza Lima – 21h30 (Ida: 1 x 0 Alianza Lima)

26/02

Ñublense x Boston River – 19h (Ida: 1 x 0 Boston River)

Barcelona de Guayaquil x El Nacional – 21h30 (Ida: 1 x 0 Barcelona de Guayaquil)

Corinthians x Universidad Central – 21h30 (Ida: 1 x 1)

27/02

Cerro Porteño x Monagas – 19h (Ida: 4 x 0 Cerro Porteño)

Melgar x Tolima – 21h30 (Ida: 1 x 0 Melgar)