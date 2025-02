Flamengo avança em renovação com volante Pulgar

O Flamengo avançou para renovar o contrato com o volante Erick Pulgar. O Rubro-Negro fez a primeira proposta e aguarda ida do empresário do jogador ao Ninho do Urubu para concretizar o novo vínculo. O clube, aliás, ofereceu um contrato de três anos (até o fim de 2028) e um aumento salarial ao chileno. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Internamente, o Flamengo acredita que Pulgar vai aceitar a renovação e acredita que o acordo está encaminhado. No entanto, ainda não tem assinado pela parte do jogador. O acordo pode ser oficiliazado nas próximas semanas. No ano passado, a antiga gestão do clube, por sinal, apresentou três propostas, todas recusadas.

Em entrevista recente à “FlaTv”, Pulgar se diz confortável e feliz no Flamengo e também teceu elogios ao estilo de jogo do técnico Filipe Luís.

“Estou muito feliz aqui, recentemente estive com minha família também, e acho que isso é um plus, a visita deles. E bom, aqui no Flamengo, estou feliz com estilo de jogo do Filipe, que é bastante confortável e adaptável. Como eu disse, a força e a união deste grupo fazem você se sentir confortável e feliz”, destacou.

Titular absoluto do técnico Filipe Luís, o volante é uma peça-chave para a engrenagem rubro-negra. Anteriormente, o clube já havia sinalizado com uma renovação, mas o meio-campista não demonstrou interesse e poderia sair do Fla. A situação, entretanto, mudou e a tendência é que fique no Flamengo.

