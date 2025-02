Cristian Olivera tem início decisivo no Grêmio e empolga torcida

O início de trajetória de Cristian Olivera pelo Grêmio é empolgante, pois soma dois gols em duas partidas. O uruguaio já deu retorno esportivo para o Imortal, já que colaborou para a classificação na Copa do Brasil e na construção da vantagem nas semifinais do Gauchão.

O desempenho, aliás, surpreendeu porque quando chegou ao Brasil, o atleta não entreva em campo há mais de dois meses. A última vez que ele atuou foi no fim de novembro, na derrota do Los Angeles FC para o Seattle Sounders, pela Major League Soccer. Mesmo assim, seguiu realizando os treinos e com boa forma física. Por este motivo, assim que teve condições já estreou pelo Tricolor gaúcho.

Titularidade meteórica no Grêmio

Olivera estreou como titular no compromisso inicial da equipe pela Copa do Brasil e já teve papel decisivo. Isso porque ele foi o autor do gol nos acréscimos que evitou a desclassificação do Grêmio no duelo com o São Raimundo, em Roraima. No embate seguinte, no jogo de ida das semifinais do Estadual, o uruguaio marcou o segundo gol do Imortal sobre o Juventude, na Arena.

Assim, o comandante Gustavo Quinteros exaltou o protagonismo inicial que Cristian mostrou pelo Tricolor gaúcho.

“Olivera está muito bem física e futebolisticamente. É um garoto que vai nos ajudar muito e veio com muita vontade de triunfar no Grêmio e no futebol brasileiro. Tem o objetivo de jogar na seleção. Nos treinamentos está muito bem. Chegou ao gol e é muito inteligente. É um garoto que vai nos ajudar muito, com muita vontade de triunfar”, detalhou o treinador.

Em seguida, o técnico justificou as razões para manter o atacante entre os titulares para o primeiro jogo das semifinais com o Juventude.

“Tínhamos analisado o rival e vimos que no segundo pau sempre deixavam livre. Tivemos a possibilidade do gol dele quando entrou no segundo pau e também tivemos outras situações quando viramos o jogo, de uma extrema à outra”, explicou Quinteros.

Olivera teria ainda mais uma assistência anotada para Edenílson, mas o árbitro de vídeo interveio e anulou o gol, pois identificou uma falta do volante no começo do lance. Mesmo com mais de dois meses sem entrar em campo nos Estados Unidos, ele atuou por 90 minutos nas suas duas partidas pelo Tricolor.

Sonho de retornar à seleção do Uruguai

O atacante tornou-se presença frequente nas convocações do técnico Marcelo Bielsa para a seleção do Uruguai, assim que chegou aos Estados Unidos, em 2023. Até aqui foram 11 partidas pela equipe nacional, sendo sete pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os outros quatro pela Copa América, que ocorreu na temporada passada, sediada exatamente nos Estados Unidos.

A última vez que Cristian vestiu a camisa da seleção celeste foi no empate com o Brasil, que ocorreu em novembro, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A data Fifa seguinte será na segunda quinzena do próximo mês, depois do término do Estadual, com duas partidas pelas Eliminatórias. Assim, Olivera vive a expectativa de retornar à lista de convocados com o começo de trajetória impactante no Grêmio.

O próximo passo para o atacante será aprimorar o entrosamento com os novos companheiros. Ele, aliás, terá a semana livre de treinamentos, com quatro atividades, para evoluir nesta situação antes do jogo de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. O Imortal encara o Juventude, no próximo sábado (01/03), às 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

