Carnaval no Botafogo: tradicional baile infantil do clube será no próximo domingo

O tradicional baile infantil de Carnaval do Botafogo – o Bailinho do General, já tem data marcada. O evento será no próximo domingo (2), em General Severiano, às 15h. Os ingressos custam a partir de R$30 e crianças de até 6 anos tem entrada gratuita.

O evento, portanto, terá um time de animadores, música ao vivo, brincadeiras para as crianças, sorteio de brindes, presença da mascote General e brinquedos infláveis. Além disso, terá muita opção de comida e bebida para toda a família.

Vale ressaltar que o Bailinho do General é realizado todos os anos pelo Botafogo. Assim, garante diversão para toda a criançada na sede alvinegra. Aliás, o ambiente em que acontece o evento é coberto, seguro e conta com uma energia contagiante.

Botafogo terá pausa forçada no calendário

O Botafogo entra em campo na próxima quinta-feira (27) em busca de conquistar o primeiro título na temporada. A equipe enfrenta o Racing no Nilton Santos pela final da Recopa. No entanto, o Alvinegro perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e vai precisar vencer pelo mesmo placar para levar a decisão para os pênaltis.

Após o confronto, o Alvinegro terá uma pausa forçada no calendário. Isso porque o Glorioso não conseguiu ficar entre os quatro primeiros colocados para se classificar no Carioca e nem entre os oito para disputar a Taça Rio e, portanto, não joga nas próximas semanas.