Com quatro laterais-esquerdos, Corinthians estuda uma saída do elenco

O Corinthians está muito próximo de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Ele é um pedido do técnico Ramón Díaz e também uma solução do clube para corrigir uma das dores de cabeça do elenco. Contudo, a chegada do argentino faz com que o Alvinegro tenha quatro jogadores do mesmo setor no plantel principal.

Afinal, neste momento, o Corinthians conta com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios para a lateral esquerda. Por sua vez, o Timão vê como desnecessário ter quatro jogadores de um mesmo setor brigando por uma vaga. Assim, a tendência é que a concorrência diminua muito em breve e um destes atletas deixe o clube.

A avaliação interna é de que o problema atual na lateral esquerda não é quantidade, mas sim qualidade. Quem está na fila é Diego Palacios. Ele perdeu toda a temporada passada por uma grave lesão no joelho e hoje vem sendo preterido. Contra o Guarani, quando o Timão jogou com um time reserva, o colombiano nem sequer foi relacionado.

“Escolhemos por Hugo e por Bidu que estão muito melhores do que ele (Palacios) fisicamente. Quando tiramos o Bidu, caiu o mundo porque fizemos isso. Quando tiramos o Hugo, caiu o mundo porque fizemos isso. Não temos problemas com o Palacios, é um menino excelente, mas os outros estão à frente dele”, explicou o auxiliar Emiliano Díaz.

Angileri deve ser único reforço do Corinthians

Angileri é visto como um lateral mais equilibrado do que os três que estão no elenco alvinegro. Matheus Bidu tem características mais ofensivas, enquanto Hugo é mais defensivo. Contudo, o argentino deve demorar para ganhar uma oportunidade.

Caso aprovado nos exames, o argentino vai se tornar o primeiro reforço do Timão para 2025. O Corinthians vasculhava o mercado em busca de um reforço para a posição. Antes de encaminhar a contratação de Angileri, o clube tentou Wendell, que trocou o Porto pelo São Paulo, além de Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Renan Lodi, do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Contudo, com a janela de transferência se encerrando na sexta-feira (28/02), este deve ser o único movimento do Timão nesta janela. Reforços devem chegar apenas no meio do ano, caso a diretoria veja necessidade.

